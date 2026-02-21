Otobüste köpek kavgası. "Savcıyım" dedi, gerçek başka çıktı

Sosyal medyada gündem olan video kaydına ilişkin savcılık harekete geçti.

Hakkında "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından re’sen soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alındı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şüphelinin kimliğinin Y.S. olarak belirlendiğini duyuran savcılık, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğunu duyurdu.

Ayrıca şüphelinin “İşyerinden Ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit – Hakaret, Kasten Yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.