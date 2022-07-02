Otogarda kurban bayramı hareketliliği: Ek seferler konuldu

Haberler - DHA 02.07.2022 - 11:45
Kurban Bayramı'nı memleketinde ya da tatil mekanlarında geçirmek isteyenler şimdiden 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.
1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar ilave sefer yapabildiklerini belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, "En fazla bin 400 otobüs çıkmış. Eskiden, buradan 2 bin 500 otobüs çıkıyordu. Sefer sayımız öyleydi, sefer sayıları azaldı" dedi.
Otobüs şoförleri seferlerin dolu olduğunu söylerken, yolcular da özel araçlarıyla gitmenin maliyetinin otobüsten daha pahalı olduğunu vurguladı.
Ana servislerde yer kalmadığını söyleyen Özcan, "İlave seferler başladı. 1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar ilave sefer yapabiliyoruz. Ek seferler açtık ancak giden otobüs boş geliyor. Biz eskiden 300 liraya yolcu taşıdığımız zaman o yolcudan para kazanıyorduk. Artık senede 5-6 sefer giden aile bir sefer gitmeye başladı" diye konuştu.
Yolcu ve sefer sayılarının azaldığını belirten Özcan, şu şekilde konuştu:
"Yolcu maliyetleri yüksek olduğu için, mazot fiyatlarından dolayı fiyatı yükselttik. Mazottaki KDV'yi indirmemiz lazım. İstanbul'dan hızlı tren Ankara'ya, Konya'ya kadar gidiyor. Eskiden Eskişehir Ankara otobüsleri 15 dakikada bir çalışırdı ama şimdi kalkmıyor. Bugün biz fiyatları azaltmazsak, yolcunun maliyetini indirmezsek bu kapasiteyle çalışma şansımız yok."