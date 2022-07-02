Otogarda kurban bayramı hareketliliği: Ek seferler konuldu

"ÖZEL ARAÇLA GİTMEK DAHA PAHALI"

1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar ilave sefer yapabildiklerini belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, "En fazla bin 400 otobüs çıkmış. Eskiden, buradan 2 bin 500 otobüs çıkıyordu. Sefer sayımız öyleydi, sefer sayıları azaldı" dedi.

Otobüs şoförleri seferlerin dolu olduğunu söylerken, yolcular da özel araçlarıyla gitmenin maliyetinin otobüsten daha pahalı olduğunu vurguladı.