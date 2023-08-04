Otogarda olay | Muavin, yolculara plastik çekiçle saldırdı

Burdur’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünün şoförü ve muavini, otogarda yolcularla tartıştı. Tartışma büyüyünce muavin yolculara plastik çekilçe saldırdı. Otobüs, yola çıktığı sırada polis tarafından durduruldu. Şoför ve muavin gözaltına alındı, otobüs yedek şoförle yola devam etti.

Otogarda olay | Muavin, yolculara plastik çekiçle saldırdı - 1

Burdur’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünün şoförü ve muavini otogarda yolcularla tartıştı.

Olay, Burdur Otogarı'nda önceki gece saat 00.30'da meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otogarda olay | Muavin, yolculara plastik çekiçle saldırdı - 2

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'a gidecek olan otobüste yolcu olarak bulunan üç kişi ile otobüs şoförü ve muavin arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Otogarda olay | Muavin, yolculara plastik çekiçle saldırdı - 3

Tartışmanın büyümesiyle otobüsün içinde bulunan muavin hızla eline aldığı plastik çekiçle otobüsten inip yolculara saldırdı.

Otogarda olay | Muavin, yolculara plastik çekiçle saldırdı - 4

Diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılan taraflardan muavin ve otobüs şoförü otobüse binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyince özel güvenlik görevlileri otobüsü durdurmaya çalıştı.

Otogarda olay | Muavin, yolculara plastik çekiçle saldırdı - 5

Otobüs şoförü, kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisinin üzerine otobüsü sürerek otogardan ayrıldı.

Otogarda olay | Muavin, yolculara plastik çekiçle saldırdı - 6

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Otogarda olay | Muavin, yolculara plastik çekiçle saldırdı - 7

Burdur-Isparta yolu üzerinde diğer ekipler tarafından otobüs durdurularak, şoför H.A.K. ve muavin O.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yolcu otobüsü ise yedek şoförün idaresinde yoluna devam etti.

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