Otogarda olay | Muavin, yolculara plastik çekiçle saldırdı
Burdur’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünün şoförü ve muavini, otogarda yolcularla tartıştı. Tartışma büyüyünce muavin yolculara plastik çekilçe saldırdı. Otobüs, yola çıktığı sırada polis tarafından durduruldu. Şoför ve muavin gözaltına alındı, otobüs yedek şoförle yola devam etti.
Burdur’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünün şoförü ve muavini otogarda yolcularla tartıştı.
Olay, Burdur Otogarı'nda önceki gece saat 00.30'da meydana geldi.