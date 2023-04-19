Otogarda otobüsler boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'na iki gün kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda her yıl ortaya çıkan yoğunluk görüntüleri bu yıl oluşmadı.
Her bayram öncesi memleketine ve tatile gitmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu otogar, bu sene sakin. Otobüslerin ve peronların da boş olduğu görüldü.
Otobüs firması yetkilileri bilet fiyatlarının uygun olmasına rağmen otogarda bu yıl yoğunluk yaşamadıklarını ifade ettiler.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, geçen bayramlara nazaran bu yıl otogardaki yolcu yoğunluğunun yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Otobüs fiyatları ise ortalama 300 ile 700 lira arasında değişiyor.
Yıldırım, otogarda yoğunluğun olmamasının nedenlerini üniversitelerin uzaktan eğitim yapıyor olmasına, ekonomik koşullara ve hava ile demiryollarındaki indirimlere bağladı.