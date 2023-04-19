Otogarda otobüsler boş kaldı

Ramazan Bayramı'na iki gün kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda alışıla gelmiş yolcu yoğunluğu oluşmadı. Hava ve demiryollarındaki düşük fiyat uygulamasının karayoluyla giden yolcu sayısını azalttığı belirtiliyor.

Otogarda otobüsler boş kaldı - 1

İstanbul'da Ramazan Bayramı'na iki gün kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda her yıl ortaya çıkan yoğunluk görüntüleri bu yıl oluşmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otogarda otobüsler boş kaldı - 2

Her bayram öncesi memleketine ve tatile gitmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu otogar, bu sene sakin. Otobüslerin ve peronların da boş olduğu görüldü.

Otogarda otobüsler boş kaldı - 3

Otobüs firması yetkilileri bilet fiyatlarının uygun olmasına rağmen otogarda bu yıl yoğunluk yaşamadıklarını ifade ettiler.

Otogarda otobüsler boş kaldı - 4

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, geçen bayramlara nazaran bu yıl otogardaki yolcu yoğunluğunun yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Otobüs fiyatları ise ortalama 300 ile 700 lira arasında değişiyor.

Otogarda otobüsler boş kaldı - 5

"HAVA VE DEMİRYOLLARINDAKİ DÜŞÜK FİYAT UYGULAMASI KARAYOLUNUN PAYINI DARALTTI"

Yıldırım, otogarda yoğunluğun olmamasının nedenlerini üniversitelerin uzaktan eğitim yapıyor olmasına, ekonomik koşullara ve hava ile demiryollarındaki indirimlere bağladı.

Otogarda otobüsler boş kaldı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER