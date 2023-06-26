Otogarda valizler karıştı: 500 bin TL’lik altın kayboldu
Diyarbakır'da yaşayan Maroteaux–Lamy (MPS Tip 6) hastası Medine Sayan’ın (15) tedavisi için biriktirilen yaklaşık 500 bin TL’lik altının içinde bulunduğu kırmızı valiz, bayram ziyareti için gittikleri Mardin’de, aynı renk ve ebatta valizi olan yolcular tarafından alındı. Kızıltepe ilçesinde inip eve giden aile durumu fark edince, güvenlik kamerasından tespit ettikleri yolcuların görüntüleriyle polise şikayette bulundu.
Diyarbakır’da yaşayan Maroteaux- Lamy (MPS Tip 6) hastası 104 santimetre boyundaki Medine Sayan için ailesi bayramdan sonra İstanbul’da uygulanacak tedavi için, çoğu borç alınan yaklaşık 500 bin TL’lik altın biriktirdi.