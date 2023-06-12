Otomobil çarptığı TIR'ın altında kağıt gibi ezildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 23 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.