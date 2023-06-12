Otomobil çarptığı TIR'ın altında kağıt gibi ezildi
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sakarya'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan Tevfik T. (23) idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerlemekte olan A.D. kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobil hurdaya döndü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 23 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.