Otomobil çarptığı TIR'ın altında kağıt gibi ezildi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil çarptığı TIR'ın altında kağıt gibi ezildi - 1

Sakarya'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobil çarptığı TIR'ın altında kağıt gibi ezildi - 2

Kaza, sabah saatlerinde Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Otomobil çarptığı TIR'ın altında kağıt gibi ezildi - 3

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan Tevfik T. (23) idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerlemekte olan A.D. kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobil hurdaya döndü.

Otomobil çarptığı TIR'ın altında kağıt gibi ezildi - 4

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 23 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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