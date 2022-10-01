Otomobil fiyatına kangal satılıyor

Köpek çiftliğini öğrencileri ile birlikte gezmeye gelen Tercan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emrah Dağ ise çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için bu çiftliği tercih ettiğini söyleyerek, “Öğrencilerle birlikte Erzincan’da bir dizi gezi yaptık. Çeşitli okullarda hem okulları tanıttık hem de çocuklar eğlensin motive edelim diye. Gezi planımızın içerisinde bugün Pehlivan Kangal Çiftliği’ne uğramak da vardı.