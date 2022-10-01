Otomobil fiyatına kangal satılıyor

Dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan ve ünü Türkiye sınırını aşan başta Kangal olmak üzere saf ırk köpekler Erzincan’da Pehlivan Kangal Köpek Çiftliği'nde yetiştiriliyor. Avrupa ülkelerinden bile talep gören saf ırk köpeklerin bazılarının fiyatı otomobil fiyatını geçiyor.

Otomobil fiyatına kangal satılıyor - 1

Güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan Kangallar heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor.

Otomobil fiyatına kangal satılıyor - 2

FİYATI 750 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Adeta dosta güven düşmana korku salan Kangal köpekleri yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcı buluyor. Yurt dışından 80 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurtiçinde de 750 bin liraya kadar satılabiliyor.

Otomobil fiyatına kangal satılıyor - 3

Erzincan’da saf ırk kangal cinsi köpeklerin yetiştirildiği Pehlivan Kangal Köpek Çiftliğindeki hayvanlar yurt dışından talep görüyor. Merak üzerine köpek beslemeye başlayan Enes Sarıçiçek, şimdi kurduğu çiftlikte saf ırk kangal cinsi köpekler yetiştiriyor. Çiftlikteki köpekler iri cüsseleri ile herkesin dikkatini çekerken, patilerinin üzerinde ayağa kalkan köpeklerin boyu sahibini bile aşıyor.

Otomobil fiyatına kangal satılıyor - 4

Türkiye’de farklı illerden getirilerek bakımları titizlikle yapılan köpeklerin her biri farklı özelliğe sahip. Günlük bakımları yapılan, sağlık kontrollerinden geçirilen köpekler çiftlikte özel olarak yetiştiriliyor.

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Pehlivan Kangal Köpek Çiftliği sahibi Enes Sarıçiçek çiftlikte bulunan köpeklerin atalarının meşhur oluğunu belirterek, “Burada 25 tane köpeğimiz var. Hepsi soylu. Atası, dedesi bilinen köpekler. Burada üretim yapıyoruz. İyi soyların ortaya çıkması için uğraşıyoruz. Her gün hayvanların yemeklerini pişiriyoruz” dedi.

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Köpek çiftliğini öğrencileri ile birlikte gezmeye gelen Tercan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emrah Dağ ise çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için bu çiftliği tercih ettiğini söyleyerek, “Öğrencilerle birlikte Erzincan’da bir dizi gezi yaptık. Çeşitli okullarda hem okulları tanıttık hem de çocuklar eğlensin motive edelim diye. Gezi planımızın içerisinde bugün Pehlivan Kangal Çiftliği’ne uğramak da vardı.

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Daha önceden de buranın ismini duymuştuk. Ben öğrencilerime elimden geldiği kadar hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Çocuklara merhameti aşılamak adına öğreteceğimiz ilk konularda bir tanesi hayvan sevgisi.

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Burada da arkadaşlarımız böyle güzel köpek soylarını bir araya getirmişler. Sağ olsunlar bizlere de yardımcı oldular. Türkiye’de meşhur olan köpek cinslerini gösterdik çocuklara. Güzel bir gün geçirdik” diye konuştu.

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Otomobil fiyatına kangal satılıyor - 10

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