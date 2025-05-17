Otomobil servisinde feci ölüm: 2,5 tonluk aracın altında kaldı

"DÜKKANI DEVRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

atih Taştan'ın hala içeride üç maaşı olduğunu kaydeden Çağatay Mehmet Taştan, "Şu anda aldığımız habere göre, 4-5 gündür dükkanları kapalı, devrediyorlarmış dükkanları ellerinden, satıyorlarmış. Bununla ilgili bir haber aldık. Ama tabii dükkanlarını satsalar da hiçbir yere kaçamazlar. Adalet her türlü peşlerinde olacaktır diye umuyoruz." dedi.

"ÇOK BÜYÜK İHMALKARLIK VAR"

Benzer bir olayın, bu olaydan bir ay önce de yaşandığını söyleyen Taştan, şöyle devam etti:

"Üzerine araba düşmeden 1 ay önce, abimin yanında çalışan bir çırak kendi arabasının bir tamirini yaparken arabayı kaldırıyor. Arabayı kaldırdıktan sonra soyunma odasına gidip tam geri gelirken bir bakıyor ki arabası kendi kendine lift boşalıyor ve aşağıya iniyor. Ve bunu iş yeri sahiplerine bildiriyor. Diyor ki; 'Bu lift bu şekilde yaptı, arızalı, bununla çalışılmaz. Diyorlar ki; 'Hiçbir şey olmaz, devam edin. Biz o liftin öyle olduğunu biliyoruz, bir şey olmaz. Siz böyle çalışmaya devam edin' diyorlar.

Ve biz bu olayı abimi kaybettikten sonra öğreniyoruz. Tabii önce kader ama bu işte çok büyük bir ihmalkarlık var. Yani bunu gören savcılarımız bile söylediler. Bu bildiğiniz cinayete teşebbüs."