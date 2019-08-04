Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı
İHA
Düzce TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiinde otoyoldan çıkan otomobil, viyadükten aşağı uçtu. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. 50 metre uçan otomobil hurda yığını haline geldi.
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1Düzce'de TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü üzerinde trafik kazası meydana geldi.
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2İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Çağlar Aksu idaresindeki otomobil, TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan viyadükten aşağı uçtu.
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3Yaklaşık 50 metre uçtuktan sonra Bahçeköy köprüsü altına düşen otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan sürücü Çağlar Aksu araçtan çıkarken, araçta bulunan babası Yılmaz Aksu ve annesi Fatma Aksu araçta sıkıştılar.
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4Araç içerisinde sıkışan iki kişi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çıkarıldılar. Kazada Çağlar Aksu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Yılmaz Aksu ve Fatma Aksu ağır yaralandılar.
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5Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.