Otomobil teybinde mıknatıslı uyuşturucu düzeneği: Zuladan kokain çıktı

MIKNATISLI ZULADAN KOKAİN ÇIKTI

Çalışmalar devam ederken polis ekipleri, Murat K.’nın cep telefonuna sürekli çağrı gelmesinden şüphelendi.

Sürücünün tedirgin hal ve hareketler sergilemesi üzerine ekipler araçta ayrıntılı inceleme başlattı.

O sırada teyp bölümünün orijinal parça olmaması ve daha önceden çıkartılmış olması polisin dikkatini çekti.

Bunun üzerine önce aracın kapılarını kapatan polis ardından da kilitledi.