Otomobil teybinde mıknatıslı uyuşturucu düzeneği: Zuladan kokain çıktı
İstanbul Gayrettepe’de uygulama yapan yunus polisleri, bir aracın teyp bölümüne gizlenmiş mıknatıslı uyuşturucu zulası buldu. Zuladan satışa hazır halde kokain maddesi çıkarken, aracın sürücüsü tutuklandı.
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir araçta arama yapan polis, otomobildeki mıknatıslı uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkardı.
Olay 30 Ağustos Cuma günü Gayrettepe’de yaşandı.
Polis ekipleri bu sırada şüphelendiği 34 AKY 338 plakalı aracı durdurdu.Sürücü Murat K.’nın üstünü ve aracını arayan polis ekipleri herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.