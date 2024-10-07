Otomobil teybinde mıknatıslı uyuşturucu düzeneği: Zuladan kokain çıktı

İstanbul Gayrettepe’de uygulama yapan yunus polisleri, bir aracın teyp bölümüne gizlenmiş mıknatıslı uyuşturucu zulası buldu. Zuladan satışa hazır halde kokain maddesi çıkarken, aracın sürücüsü tutuklandı.

Otomobil teybinde mıknatıslı uyuşturucu düzeneği: Zuladan kokain çıktı - 1

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir araçta arama yapan polis, otomobildeki mıknatıslı uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkardı.

Olay 30 Ağustos Cuma günü Gayrettepe’de yaşandı.

Polis ekipleri bu sırada şüphelendiği 34 AKY 338 plakalı aracı durdurdu.

Sürücü Murat K.’nın üstünü ve aracını arayan polis ekipleri herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobil teybinde mıknatıslı uyuşturucu düzeneği: Zuladan kokain çıktı - 2

MIKNATISLI ZULADAN KOKAİN ÇIKTI

Çalışmalar devam ederken polis ekipleri, Murat K.’nın cep telefonuna sürekli çağrı gelmesinden şüphelendi.

Sürücünün tedirgin hal ve hareketler sergilemesi üzerine ekipler araçta ayrıntılı inceleme başlattı.

O sırada teyp bölümünün orijinal parça olmaması ve daha önceden çıkartılmış olması polisin dikkatini çekti.

Bunun üzerine önce aracın kapılarını kapatan polis ardından da kilitledi.

Otomobil teybinde mıknatıslı uyuşturucu düzeneği: Zuladan kokain çıktı - 3

Konsol bölümündeki telefon tutacağını eline alan polis, aracın tavanına sürttüğünde ise özel yapılmış zulayı ortaya çıkarttı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Otomobil teybinde mıknatıslı uyuşturucu düzeneği: Zuladan kokain çıktı - 4

ŞARJ ALETİ KUTULARINA GİZLEMİŞLER

Gizli bölmede yapılan incelemede şarj aleti kutularının içerisinde gizlenmiş satışa hazır 68 parça 52,2 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Aramaların ardından polis ekibi Murat K.’yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Murat K. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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