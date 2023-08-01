Otomobildeki gizli bölmeyi kablosuz kulaklık açtı | Beşiktaş’ta uyuşturucu operasyonu

ORİJİNAL OLMAYAN TEYP SİSTEMİ ELE VERDİ

Yunus timi, otomobilin orta kısmındaki teyp sisteminin orijinal olmadığını fark etti. Buradan yola çıkan polis, aracın vites kısmında bir kablosuz kulaklık gördü. Kulaklığın Umut Y.’nin cep telefonuyla uyum sağlamaması üzerine şüpheleri daha da artan yunus timi, yaptığı incelemede kulaklığın mıknatıs özelliği olduğunu belirledi.