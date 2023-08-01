Otomobildeki gizli bölmeyi kablosuz kulaklık açtı | Beşiktaş’ta uyuşturucu operasyonu
Beşiktaş’taki bir uygulamada durdurulan otomobilin teyp sisteminin orijinalinden farklı olmasından şüphelenen polis, uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkardı. Kablosuz kulaklığı, emniyet kemeri kısmındaki direğe sürten polis, yaylı sistemle açılan zulayı buldu. Zulada yapılan incelemede uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Beşiktaş’ta denetim yapan emniyet güçleri, geçen günlerde Levazım’da bir otomobili durdurdu.
Polis ekipleri sürücü Umut Y.’nin üst aramasını yaparak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı. Kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan yunus timi, Umut Y.’nin tedirgin hallerinden şüphelenerek araçta arama yapmaya başladı.