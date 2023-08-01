Otomobildeki gizli bölmeyi kablosuz kulaklık açtı | Beşiktaş’ta uyuşturucu operasyonu

Beşiktaş’taki bir uygulamada durdurulan otomobilin teyp sisteminin orijinalinden farklı olmasından şüphelenen polis, uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkardı. Kablosuz kulaklığı, emniyet kemeri kısmındaki direğe sürten polis, yaylı sistemle açılan zulayı buldu. Zulada yapılan incelemede uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Otomobildeki gizli bölmeyi kablosuz kulaklık açtı | Beşiktaş’ta uyuşturucu operasyonu - 1

Beşiktaş’ta denetim yapan emniyet güçleri, geçen günlerde Levazım’da bir otomobili durdurdu.

Polis ekipleri sürücü Umut Y.’nin üst aramasını yaparak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı. Kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan yunus timi, Umut Y.’nin tedirgin hallerinden şüphelenerek araçta arama yapmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobildeki gizli bölmeyi kablosuz kulaklık açtı | Beşiktaş’ta uyuşturucu operasyonu - 2

ORİJİNAL OLMAYAN TEYP SİSTEMİ ELE VERDİ

Yunus timi, otomobilin orta kısmındaki teyp sisteminin orijinal olmadığını fark etti. Buradan yola çıkan polis, aracın vites kısmında bir kablosuz kulaklık gördü. Kulaklığın Umut Y.’nin cep telefonuyla uyum sağlamaması üzerine şüpheleri daha da artan yunus timi, yaptığı incelemede kulaklığın mıknatıs özelliği olduğunu belirledi.

Otomobildeki gizli bölmeyi kablosuz kulaklık açtı | Beşiktaş’ta uyuşturucu operasyonu - 3

YAYLI ZULA, MIKNATISLI KULAKLIKLA AÇILDI

Araçta detaylı inceleme yaparak mıknatıslı kulaklığı aracın çeşitli yerlerine sürten yunus timi, kulaklık kutusunu sol direk diye tabir edilen emniyet kemerinin bulunduğu kısmın alt aksamına sürttü. O esnada aracın ortasında bulunan teyp bölümünde, yay mekanizmalı zula diye tabir edilen gizli bir bölme açıldı.

Otomobildeki gizli bölmeyi kablosuz kulaklık açtı | Beşiktaş’ta uyuşturucu operasyonu - 4

ZULADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polisin bölmede yaptığı incelemede satışa hazır 8 parça halinde 6.3 gram paketlenmiş kokain, 2 bin 235 lira ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

Aramaların ardından kelepçelenen Umut Y. gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Otomobildeki gizli bölmeyi kablosuz kulaklık açtı | Beşiktaş’ta uyuşturucu operasyonu - 5

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılan Umut Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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