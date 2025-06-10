Otomobile arı girdi, iki kardeş hayatını kaybetti

Rize'de meydana gelen ve iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Kazanın, araca giren arı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Otomobile arı girdi, iki kardeş hayatını kaybetti - 1

Rize'de iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan kaza, araca giren arı nedeniyle yaşanmış.

Kaza önceki gün saat 17.00 sıralarında Çayeli ilçesinden de geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı için gittikleri memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesinden Rize'ye dönmek üzere yola çıkan H.A. idaresindeki hafif ticari araç, refüje çarpıp yan döndü.

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Otomobile arı girdi, iki kardeş hayatını kaybetti - 2

AYŞE VE MUHAMMET YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada aracın arka koltuğunda bulunan Muhammet A. (13) ve ablası Ayşe A. (20) olay yerinde yaşamını yitirirken, yine arka koltukta bulunan bir diğer kardeşleri S.A. ile şoför baba H.A. ile ön yolcu koltuğunda oturan anne M.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobile arı girdi, iki kardeş hayatını kaybetti - 3

KAZANIN SEBEBİ ARACA GİREN ARI

Abla kardeşin yaşamını yitirdiği kazaya karışan H.A. kontrolündeki hafif ticari aracın içerisine Çayeli ilçesinde seyir halindeyken arı girdiği, arka koltukta oturan çocukların arı nedeniyle panik yaptığı ve baba H.A.'nın bu nedenle aracın kontrolünü kaybettiği öne sürüldü.

Otomobile arı girdi, iki kardeş hayatını kaybetti - 4

Kardeşler Muhammet Aşçi ve ablası Ayşe Aşçi'nin cenazeleri dün Rize Adli Tıp Merkezi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Pamukçular köyüne getirilen abla kardeşin cenazeleri dün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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