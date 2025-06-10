Otomobile arı girdi, iki kardeş hayatını kaybetti
Rize'de meydana gelen ve iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Kazanın, araca giren arı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yaşandığı bildirildi.
Rize'de iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan kaza, araca giren arı nedeniyle yaşanmış.
Kaza önceki gün saat 17.00 sıralarında Çayeli ilçesinden de geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı için gittikleri memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesinden Rize'ye dönmek üzere yola çıkan H.A. idaresindeki hafif ticari araç, refüje çarpıp yan döndü.