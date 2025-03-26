Otomobile asit döktü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. isimli kişinin 07 AKY 99 plakalı Volkswagen marka otomobiline gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asit dökülerek zarar verildi.