Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırım kenarındaki ağaca ve ardından meyve kasalarına çarptı. Bu sırada manav çalışanı Ertürk Ertürk ise üzerine gelen araçtan kaçarken dengesini kaybederek düştü. Kazada yaralanan sürücü ile düşerken bacağı kırılan Ertürk hastanede kaldırıldı.
Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi.
Şehir merkezinden Morris Şinasi Kavşağı istikametine giden Serkan Meriç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir motosiklete ardından kaldırım kenarındaki ağaç ile istiflenen meyve kasalarına çarparak durabildi.