Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırım kenarındaki ağaca ve ardından meyve kasalarına çarptı. Bu sırada manav çalışanı Ertürk Ertürk ise üzerine gelen araçtan kaçarken dengesini kaybederek düştü. Kazada yaralanan sürücü ile düşerken bacağı kırılan Ertürk hastanede kaldırıldı.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - 1

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi.

Şehir merkezinden Morris Şinasi Kavşağı istikametine giden Serkan Meriç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir motosiklete ardından kaldırım kenarındaki ağaç ile istiflenen meyve kasalarına çarparak durabildi.

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Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - 2

Bu sırada bir fabrikaya götürülmek üzere meyve kasalarını kaldırımın kenarına istifleyen manav çalışanı Ertürk Ertük, üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - 3

Otomobilin çarptığı istif halindeki meyveler ise savruldu.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - 4

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - 5

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Serkan Meriç ve kaçarken düşerek bacağı kırıldığı anlaşılan manav çalışanı Ertürk Ertürk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - 6

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - 7
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - 8
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