Otomobilin çarptığı Evrim ve Ekin kardeşler gözyaşlarıyla anıldı
İHA, Anadolu Ajansı
Mersin’de bir otomobilin çarpması sonucu çocuk yaşta hayattan koparılan Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler, ölümlerinin 1. yılında anıldı. Olayın olduğu yere karanfiller bırakan anne ve baba ile yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
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Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde geçtiğimiz yıl Gözne Yolu Sarnıç mevkisinde teyzeleri İlknur Emine Yalçın ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) adlı kız kardeşler, karşıdan karşıya geçerken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsü 4 yıl 2 ay cezaya çarptırılmıştı.
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Anne Özlem Çakmakçı ve baba Ali Çakmakçı ile yakınları, iki çocuğun ölümlerinin 1. yılında andı. Olayın olduğu yerde yapılan anmada, aileye Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da destek verdi.
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Burada açıklama yapan baba Ali Çakmakçı, kızlarını anmak için bugün toplandıklarını söyledi.Bir yıl önce Evrim ve Ekin'in yaşadığını belirten Çakmakçı, şöyle konuştu:
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4"Evrim ve Ekin, teyzeleri ile birlikte burada yolun karşısına geçeceklerdi. Elleriyle teyzelerinin ellerini sımsıkı tuttular. Ama o sımsıkı tuttukları elleri, daha karşıya geçemeden bir trafik canavarı onları hayattan kopardı. Teyzeleri ise uzun süren bir ölüm kalım mücadelesinin ardından hayatta kalabildi.
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Çocuklarım Evrim ve Ekin teyzeleri İlknur Yalçın ile geçen yıl bugün saat 20.30’da tamda burada yolun sağına ve soluna bakarak yaya geçidinden geçmek üzere yola indi. O sırada Ramazan T. son model binek araçla, sol şeritten kendisinin bile kontrol edemeyeceği bir hızla gitmekteydi. Çocuklar ve İlknur, çift şeritli olan yolun sağ şeridini tamamlayıp sol şeridinde bitirme noktasına geldiklerinde, Ramazan T. bölgeyi çok iyi bilmesine ve bölgenin o saatlerde yoğun olacağını düşünmesine rağmen, yaya geçidinde kontrollü bir şekilde geçmeye çalışan çocuklarımız ve teyzelerine hızını dahi düşürmeksizin çarpmıştır.
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Olay yerini gören güvenlik kamerası kayıtlarında birçok açıdan açıkça her detay izlenebilmektedir. Açıkçası yaya geçidinde kaza olmadı, bir cinayet işlenmiştir.”
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Evlatlarının artık geri gelmeyeceğini vurgulayan Çakmakçı, "Emine İlknur’un sağlığı eskisi gibi olmayacak. Bir daha yüzlerimiz eskisi gibi gülmeyecek. Bu tarifsiz acıları yaşayanlar olarak, bir daha Evrim'ler, Ekin'ler hayattan koparılmasın diyoruz. Bir daha böylesi bir acı başka anne babaları yakmasın diyoruz. Yaya geçidinde iki güzel çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olan sanığa verilen 4 yıl 2 ay cezayı kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.
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Anne Özlem Çakmakçı ise Evrim ve Ekin'siz geçen bir yılın olduğunu kaydederek, "İşte tam da burada karşıdan karşıya geçerken, aracını kurşun gibi kullanan biri tarafından hayattan koparıldılar. Evrim ve Ekin bir daha geri gelmeyecek, Evrim ve Ekin artık yoklar. Sabah uyanıyorum bir ayağım, bir kolum eksik. Hayatım yok, hayatımın anlamı yok. Çünkü Evrim ve Ekin yok. Hayatın anlamı neydi; Evrim ve Ekin'di. Hayatın anlamı evlattı, evlat kokusuydu. Siz hiç çocuğunuzu toprağa gömdünüz mü, bu duyguyu bilir misiniz? Dün bana kim olduğumu sorsaydınız, dilimin döndüğünce size kendimi anlatmaya çalışırdım ama bugün bana kim olduğumu soruyorsanız acıyla evrimleşen, acının ekinlerini biçen bir anneyim" ifadelerini kullandı.
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Konuşmaların ardından anne ve baba ile yakınları, çocukların hayatlarını kaybettiği yere önce karanfiller bıraktı, ardından da yaya geçidinden karşıdan karşıya geçti.
Duygusal anların yaşandığı anmada birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.
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Mersin'de geçen yıl Ramazan Topal'ın kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmıştı. Kazada iki kız kardeş yaşamını yitirmiş, kuzenleri ağır yaralanmıştı.
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Tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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Yargılama sonunda Ramazan Topal 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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