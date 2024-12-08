Otomobilinde kadın cesediyle karakola gitti: Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş

İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 6 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen E.B.'nin, polisteki ilk ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği öne sürülmüştü.