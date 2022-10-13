Otomobilini cep telefonu ile takas etti

'ARAÇ İHTİYACIM VARDI'

Telefon sahibi Serkan Erkış ise kendisinin de arabaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Benim de elimde telefon vardı, meblağ yüksek, satamadım. Ağabeyimin de arabasına ilan yapıştırdığını gördüm. Ben de takas edelim diye görüştüm. Fiyatları zaten hemen hemen eş değer. Biz de zaten ağabeye bu teklifi yaptık ve ağabey kabul etti. Hayırlı olsun" dedi.