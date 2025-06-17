Otomobillerde ÖTV matrağı düzenlemesi | Araçlarda ÖTV oranları 2025: ÖTV matrahı değişecek mi?
ÖTV düzenlemesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Akaryakıtla ve hibrit çalışan otomobillerin ÖTV matrahlarında değişikliğe gidiliyor. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre akaryakıtla çalışan binek otomobiller ile hibrit araçların matrahları, ÖTV oranlarına uygun şekilde yeniden belirlenecek. Peki, araçların ÖTV matrahı kaç olacak, düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?
Araçların ÖTV matrahları, Meclis'e sunulan teklifle beraber değişiyor. Akaryakıtla çalışan ve hibrit araçlara yer verilen teklifin tam elektrikli otomobilleri etkileyip etkilemediği ise araç kullanıcılarının gündeminde. Kararın yürürlüğe girmesiyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. İşte, ÖTV matrahı düzenlemesi...