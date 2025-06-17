Otomobillerde ÖTV matrağı düzenlemesi | Araçlarda ÖTV oranları 2025: ÖTV matrahı değişecek mi?

ÖTV MATRAHI DEĞİŞİYOR MU, NE KADAR OLACAK?

Meclis'e sunulan teklifle bazı araçların ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilecek. Hali hazırda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı.



Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor.



Teklifle birlikte ise akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.



Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.



Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.