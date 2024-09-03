Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum”

İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e saldıran Erol Gök’ün mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Teslim olmasının ardından tutuklanan Gök, “Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı.” dedi.

Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum” - 1

Kadıköy’de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yönelik saldırıya ilişkin dün savcılığa teslim olmasının ardından tutuklanan şüpheli Erol Gök’ün hakimlik ifadesine ulaşıldı.

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Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum” - 2

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Feneryolu Mahallesi’ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen’in saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum” - 3

Soruşturma kapsamında dün savcılığa teslim olmasının ardından tutuklanmasına karar verilen şüpheli Erol Gök, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, pişman olduğunu söyledi.

Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum” - 4

Şüpheli Gök, ifadesinde şunları kaydetti:

“Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatımın adli tatilde olmasından dolayı gelemedim, bugün kendim geldim. Kızımın okulu başlayacak, bana ihtiyacı var. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı. Serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum.”
Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum” - 5

NE OLMUŞTU? 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi’ndeki otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların Erol Gök ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum” - 6

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum” - 7

Şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda tekrar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum” - 8

Tartışmanın ardından İşçimen'e saldırdığı belirlenen firari şüpheli Erol Gök, dün soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olmuş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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