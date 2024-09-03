Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum”

Şüpheli Gök, ifadesinde şunları kaydetti:

“Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatımın adli tatilde olmasından dolayı gelemedim, bugün kendim geldim. Kızımın okulu başlayacak, bana ihtiyacı var. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı. Serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum.”