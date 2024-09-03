Otopark çıkışında savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: “Savcımızdan özür diliyorum”
İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e saldıran Erol Gök’ün mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Teslim olmasının ardından tutuklanan Gök, “Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı.” dedi.
Kadıköy’de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yönelik saldırıya ilişkin dün savcılığa teslim olmasının ardından tutuklanan şüpheli Erol Gök’ün hakimlik ifadesine ulaşıldı.