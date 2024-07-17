Otopark kavgasında Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis istemi
Dilan ve Engin Polat çiftinin park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusuna saldırdıkları iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Savcı esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak Dilan Polat hakkında somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı, Engin Polat hakkında ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu dövdükleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.
Dilan-Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga görüntüleri ortaya çıktı