Otopark kavgası davası: Dilan Polat ile Engin Polat hakkında yeni mütalaa
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat, park meselesi nedeniyle tartıştıkları komşularına saldırdıkları iddiasıyla yargılanıyor. Davanın bugün görülen celsesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dava savcısı, Polat çifti hakkında yeni mütalaa verdi. Savcı, Dilan Polat hakkında beraat istedi. Engin Polat hakkındaki hakaret, yaralama ve tehdit suçlamalarının ise şikayetten vazgeçildiği için düşmesi talep edildi. Savcı Engin Polat’ın konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşularına saldırdıkları iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.
Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.
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