Otopark kavgası davası: Dilan Polat ile Engin Polat hakkında yeni mütalaa

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat, park meselesi nedeniyle tartıştıkları komşularına saldırdıkları iddiasıyla yargılanıyor. Davanın bugün görülen celsesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dava savcısı, Polat çifti hakkında yeni mütalaa verdi. Savcı, Dilan Polat hakkında beraat istedi. Engin Polat hakkındaki hakaret, yaralama ve tehdit suçlamalarının ise şikayetten vazgeçildiği için düşmesi talep edildi. Savcı Engin Polat’ın konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Otopark kavgası davası: Dilan Polat ile Engin Polat hakkında yeni mütalaa - 1

Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşularına saldırdıkları iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

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Otopark kavgası davası: Dilan Polat ile Engin Polat hakkında yeni mütalaa - 2

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıklanan mütalaanın bir kısmını tekrar ettiğini belirterek, Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A’ya yönelik hakaret ve kasten yaralama suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A’ya yönelik tehdit suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.

Otopark kavgası davası: Dilan Polat ile Engin Polat hakkında yeni mütalaa - 3

Engin Polat hakkında ise mağdur Metin S.A’ya yönelik hakaret, yaralama ve birden fazla kişiyle tehdit suçlarından şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı verilmesi talep edilen mütalaada, Engin Polat’ın gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Otopark kavgası davası: Dilan Polat ile Engin Polat hakkında yeni mütalaa - 4

Savcı, Dilan Polat ve kimliği belirlenemeyen şahıslar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sanık avukatı Sevinç Horoz ise mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

Ara kararını açıklayan hakim, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Otopark kavgası davası: Dilan Polat ile Engin Polat hakkında yeni mütalaa - 5

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılıyor.

Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülüyor.

Otopark kavgası davası: Dilan Polat ile Engin Polat hakkında yeni mütalaa - 6

İddianamede, müşteki Metin S.A'nın, Polat'lara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park etmeleri nedeniyle aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldığını söylediği belirtilerek, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapora göre müştekinin darbedilme sonucu hafif nitelikte yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede Dilan Polat'ın hakaret, yaralama, birden fazla kişiyle tehdit suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise hakaret, yaralama, birden fazla kişiyle tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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