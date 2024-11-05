Otoparkta bekletilen yüzlerce motosiklet geri dönüşüme gönderildi

Çeşitli nedenler ile trafikten men edilen araçların burada yaklaşık 3 yıldır tutulduğunu ifade eden yediemin deposu sahibi Cihan Yurtseven, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Trafikten men edilmiş tescili bulunmayan, hatta hurda sayabileceğimiz araçlar makine kimya ekipleri tarafından teslim alınıyor. 428 motosiklet ve 4 otomobil Aliağa’ya geri dönüşüm için gönderiliyor.”