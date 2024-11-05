Otoparkta bekletilen yüzlerce motosiklet geri dönüşüme gönderildi
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yediemin otoparkında bekletilen 428 motosiklet ve 4 otomobil, tırlara yüklenerek geri dönüşüme gönderildi.
Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde trafikten men edilen yada ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin otoparkına gönderilen motosiklet ve otomobiller sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak’a devredilerek hurdaya çıkarılıyor.