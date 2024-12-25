Otoparktaki cinayet çözüldü: Evinden kanlı ayakkabı ve tüfek çıktı

Büyükçekmece’de bir kişi yaşadığı apartmanın otoparkında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak apartman yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yöneticinin evinden yeni yıkanmış kıyafet, kanlı ayakkabı ve tüfek çıktı. M.N.O. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.

Otoparktaki cinayet çözüldü: Evinden kanlı ayakkabı ve tüfek çıktı - 1

İstanbul Büyükçekmece’de bir binanın otoparkında işlenen cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.

Emniyet güçleri, dün sabah Fatih Mahallesi’ndeki Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan binanın otoparkında Bora Engin’in (42) silahla vurulup öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Engin’in oturduğu binanın yöneticisi olan M.N.O. (42) ile arasında husumet bulunduğu, şüphelinin yaklaşık 2 ay önce tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoparktaki cinayet çözüldü: Evinden kanlı ayakkabı ve tüfek çıktı - 2

EVİNDEN YENİ YIKANMIŞ KIYAFET, KANLI AYAKKABI VE TÜFEK ÇIKTI

Polis ekiplerinin şüphelinin evinde yaptığı aramada kanlı ayakkabı, yeni yıkanmış kıyafet, 2 ruhsatlı tabanca ile ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin aracında da kan lekeleri tespit edildi.

Otoparktaki cinayet çözüldü: Evinden kanlı ayakkabı ve tüfek çıktı - 3

Şüpheli M.N.O.’nun emniyetteki ifadesinde, bina yöneticisi olduğu için konuyu duyup otoparka indiğini, cinayetle herhangi bir ilgisinin olmadığını savunarak, cesedin yanına inmesi sebebiyle ayakkabısına kan bulaştığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin aracının haricinde otoparka giriş veya çıkışın olmadığını belirledi.

Otoparktaki cinayet çözüldü: Evinden kanlı ayakkabı ve tüfek çıktı - 4

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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