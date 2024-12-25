Otoparktaki cinayet çözüldü: Evinden kanlı ayakkabı ve tüfek çıktı
Büyükçekmece’de bir kişi yaşadığı apartmanın otoparkında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak apartman yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yöneticinin evinden yeni yıkanmış kıyafet, kanlı ayakkabı ve tüfek çıktı. M.N.O. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Büyükçekmece’de bir binanın otoparkında işlenen cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.
Emniyet güçleri, dün sabah Fatih Mahallesi’ndeki Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan binanın otoparkında Bora Engin’in (42) silahla vurulup öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, Engin’in oturduğu binanın yöneticisi olan M.N.O. (42) ile arasında husumet bulunduğu, şüphelinin yaklaşık 2 ay önce tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu belirlendi.