Otopsi raporundaki çelişki: Rojin suda boğularak öldürülmedi mi?

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in otopsi raporunda "suda boğulma" gibi ibarenin olmadığı iddia edildi. İddianın sahibi baba Nizamettin Kabaiş, itiraz ettiklerini ve raporun tekrardan başsavcılığa gönderildiğini dile getirdi.

Otopsi raporundaki çelişki: Rojin suda boğularak öldürülmedi mi? - 1

Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi.

Genç kadıni, 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. 

Rojin'in ölümüyle ilgili tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otopsi raporundaki çelişki: Rojin suda boğularak öldürülmedi mi? - 2

Ön otopside, herhangi bir kesici veya ateşli silah yaralanması bulgusuna rastlanmadı. Van'daki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numunelerin incelenmesi tamamlandı.

Otopsi raporundaki çelişki: Rojin suda boğularak öldürülmedi mi? - 3

SUDA BOĞULMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun tespit kısmında, Kabaiş'in suda boğularak hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Otopsi raporundaki çelişki: Rojin suda boğularak öldürülmedi mi? - 4

BABADAN YENİ İDDİA

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümüyle ilgili gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi.

Otopsi raporundaki çelişki: Rojin suda boğularak öldürülmedi mi? - 5

Otopsinin çoğu maddelerini okuduklarını ifade eden Kabaiş, "İtiraz ettik ve tekrardan başsavcılığa geri gönderdik. Onları incelemeye aldılar.” dedi.

Otopsi raporundaki çelişki: Rojin suda boğularak öldürülmedi mi? - 6

Dosyanın gizlilik kararının devam ettiğini belirten Kabaiş, herhangi bir yeni açıklama olmamasına tepki gösterip "Ancak avukatımız özel olarak başsavcıya sordu; 'Medyaya vermişsiniz. Medyada dosya gelmiş, otopsi raporu gelmiş ve alt yazıda suda boğulma denilmiş.' Başsavcı dedi ki, ‘Ben yansıtmamışım. Onlar sızdırmış. Boğulma olarak ben demedim. Onlar da kanallara sızdırdılar. Kendi kafalarına göre Rojin Kabaiş’in dosyasında suda boğulma denilmiş.' dedi. Yani başsavcı söylememiş. Öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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