Otopsi raporundaki çelişki: Rojin suda boğularak öldürülmedi mi?

Dosyanın gizlilik kararının devam ettiğini belirten Kabaiş, herhangi bir yeni açıklama olmamasına tepki gösterip "Ancak avukatımız özel olarak başsavcıya sordu; 'Medyaya vermişsiniz. Medyada dosya gelmiş, otopsi raporu gelmiş ve alt yazıda suda boğulma denilmiş.' Başsavcı dedi ki, ‘Ben yansıtmamışım. Onlar sızdırmış. Boğulma olarak ben demedim. Onlar da kanallara sızdırdılar. Kendi kafalarına göre Rojin Kabaiş’in dosyasında suda boğulma denilmiş.' dedi. Yani başsavcı söylememiş. Öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.