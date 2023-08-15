Otostop yapan kadın için durdu, aracını çaldılar

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Zanlılardan Hilal Ş. (29) ikametine yapılan baskınla, Emirhan G. (18), Abdulkadir G. (19) ve İlker E. (29) de Sucuzade Mahallesi'ndeki bir otoparkta çaldıkları aracın içinde yakalandı.