Otostop yapan kadın için durdu, aracını çaldılar

Adana’da otostop yapan bir kadını aracına alan C.K. isimli kişi, kadının arkadaşı 3 kişi tarafından dövüldü. C.K.’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Otostop yapan kadın için durdu, aracını çaldılar - 1

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin otomobilini çalan 1’i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, C.K. (43), Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda otomobiliyle seyir halindeyken otostop yapan bir kadını aracına aldı.

Bu sırada 3 kişi sürücü C.K’yi darbederek otomobilden indirip aracını ve kredi kartını gasbetti.

C.K’nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otostop yapan kadın için durdu, aracını çaldılar - 2

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Zanlılardan Hilal Ş. (29) ikametine yapılan baskınla, Emirhan G. (18), Abdulkadir G. (19) ve İlker E. (29) de Sucuzade Mahallesi'ndeki bir otoparkta çaldıkları aracın içinde yakalandı.

Otostop yapan kadın için durdu, aracını çaldılar - 3

Bu arada zanlıların, C.K'nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları belirlendi.

Otostop yapan kadın için durdu, aracını çaldılar - 4

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER