Otostop yapan kadın için durdu, aracını çaldılar
Adana’da otostop yapan bir kadını aracına alan C.K. isimli kişi, kadının arkadaşı 3 kişi tarafından dövüldü. C.K.’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin otomobilini çalan 1’i kadın 4 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, C.K. (43), Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda otomobiliyle seyir halindeyken otostop yapan bir kadını aracına aldı.
Bu sırada 3 kişi sürücü C.K’yi darbederek otomobilden indirip aracını ve kredi kartını gasbetti.
C.K’nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.