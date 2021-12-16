Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti

Adana’da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü. Hayatını kaybeden kişinin kamyonete otostop yaparak bindiği öğrenildi.

Haberler - DHA 16.12.2021 - 12:09

Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti - 1

'nın Kozan ilçesinde bir kişi, otostopla bindiği kamyonetin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi.

Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti - 2

Harun C. (51) yönetimindeki 06 CLJ 485 plakalı hafif ticari araç ile İlyas A. (58) idaresindeki 01 R 5185 plakalı kamyonet, Kozan-Kadirli kara yolu Pekmezci Kavşağı'nda çarpıştı.

Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti - 3

Kazada, kamyonete Mansurlu Kavşağı'nda otostopla bindiği öğrenilen Salih Özcan (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti - 4

Yaralanan sürücüler ise 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti - 5

Araçta sıkışan Özcan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılıp morga götürüldü.

Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti - 6
Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER