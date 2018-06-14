Otoyolda bayram trafiği
Anadolu Ajansı
Bayram tatili için yolan çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram trafiği yoğunluğu oluşturdu.
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1Bayram tatili yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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2Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları da uzun araç kuyruklarına neden oluyor.
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3Öte yandan otoyolun Ankara-İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.
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4Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda bayram süresince tedbirler arttırıldı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.
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5Trafik ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
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