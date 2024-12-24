Otoyolda cayrokopter'le denetim
Mersin'de otoyol jandarması "cayrokopter" hava aracının desteği ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 20 araca cezai işlem uygulandı, 3 aranan şahıs ise yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak maksadıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.