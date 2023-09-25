Otoyolda devrilen motosiklet alev aldı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda, ön lastiğinin patlaması sonucu devrilip alev alan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otoyolda devrilen motosiklet alev aldı - 1

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı mevkisinde meydana geldi.

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Otoyolda devrilen motosiklet alev aldı - 2

Bora Rendeci yönetimindeki motosiklet, Ankara yönünde giderken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Devrilip sürüklenen motosiklet, alev aldı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü yaralandı.

Otoyolda devrilen motosiklet alev aldı - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rendeci, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rendeci’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otoyolda devrilen motosiklet alev aldı - 4

Öte yandan kaza, arkadaki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntüde sürüklenen motosikletin alev alıp yandığı görüldü.

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