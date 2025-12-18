Otoyolda feci kaza. Angus yüklü TIR devrilip alev aldı, iki kişi öldü
18.12.2025 10:10
DHA, AA
Hatay'da büyükbaş hayvan yüklü bir TIR, Adana-İskenderun Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp alev aldı. Devrilen TIR'daki iki kişi yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Mehmet Handaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü TIR, Adana-İskenderun Otoyolu'nun Yeşil Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Devrilmesinin ardından yangın çıkan TIR'da bulunan büyükbaş hayvanlar yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, TIR sürücüsü Mehmet Handaş ile araçtaki Ahmet Handaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun Payas-Dörtyol şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı.
TIR'daki yangın ile angusların yol kenarında koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.