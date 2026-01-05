Otoyolda feci kaza. Bariyere ok gibi saplandı, iki kişi öldü
05.01.2026 10:53
İHA
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde feci bir kaza meydana geldi. Hafif ticari aracın bariyere ok gibi saplandığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, otoyolun Düzce geçişi Üçköprü mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Doğan Yüner idaresindeki 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Bariyerin motor kısmından girip arka kapıdan çıktığı feci kazada, araç hurdaya döndü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Doğan Yüner ile yolcu İsmet Gülyar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Yüner ve Gülyar'ın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.