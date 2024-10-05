Otoyolda feci kaza: TIR'lar alev topuna döndü, sürücüleri ağır yaralandı
Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'nda çarpışan iki TIR alev topuna döndü. Sürücülerin ağır yaralandığı kazada iki TIR da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik, bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Mehmet Akif Ç. (22) kontrolündeki 41 AOF 558 plakalı TIR'a, aynı istikamete ilerlemekte olan Remzi Y. (60) idaresindeki 57 DS 350 plakalı TIR çarptı. Çarpışmanın etkisi ile her iki TIR da alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'lar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.