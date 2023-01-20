Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa kesiminde 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü - 1

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa kesiminde Mardin'e giden Cengiz Çaça yönetimindeki 34 SG 5797 plakalı otomobil, iddiaya göre 'U' dönüşü yapan Muzaffer U.’nun kullandığı 06 DS 8647 plakalı çekiciye çarptı.

Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü - 2

Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Çaca ile yanında bulunan Doğan Bağdur, Ahmet Baştaş ile Melek Baştaş hayatını kaybetti.

Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü - 3

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü - 4

İtfaiye ekipleri tarafından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri otomobilden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü - 5

Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü - 6
Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü - 7
Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü - 8
Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü - 9

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