Otoyolda 'U' dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa kesiminde Mardin'e giden Cengiz Çaça yönetimindeki 34 SG 5797 plakalı otomobil, iddiaya göre 'U' dönüşü yapan Muzaffer U.’nun kullandığı 06 DS 8647 plakalı çekiciye çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Çaca ile yanında bulunan Doğan Bağdur, Ahmet Baştaş ile Melek Baştaş hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri otomobilden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.