Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş o tarihte başlayacak
Bayram tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollarından ücret alınmayacak. Vatandaşlar ise uygulamanın başlama tarihini öğrenmek istiyor. Peki, otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak?
Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş hakkındaki araştırmalar bayram tatili öncesi başladı. Her yıl yapılan ücretsiz geçiş uygulamasının bu bayramda ne zaman başlayacağı, araçları ile şehirlerarası seyahat yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, "Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?" sorusunun yanıtı...