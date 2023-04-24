Otoyollarda dönüş yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilden dönenler otoyollarda yoğunluk oluşturuyor. Anadolu Otoyolu'nda sabah saatlerinde akıcı şekilde ilerleyen trafik akşam saatlerinde daha da yoğunlaştı. D-100 karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise ulaşım normalin üzerinde yoğun akışla ilerliyor.

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 1

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, otoyolların İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 2

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bulunan Bolu Dağı, Kaynaşlı, Beyköy, Hatıplar, Küçük ve Büyük Melen, Gölyaka, Gümüşova Rampaları ile Yeşilyayla mevkilerinde trafik durma noktasına geldi.

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 3

Sabah saatlerinde akıcı şekilde ilerleyen trafik akşam saatlerinde daha da yoğunlaştı.

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 4

Yolda arıza yapan araçlar veya hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman duran trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor.

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 5

Karayolları ve polis ekipleri güzergahta emniyet şeridinin kapanmaması için sürekli ring halinde görev yaparak sürücüleri uyarıyor.

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 6

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA AKICI YOĞUNLUK

Sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 7

Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise ulaşım normalin üzerinde yoğun akışla ilerliyor.

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 8

Ramazan Bayramı tatiline çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde de tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor.

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 9

Akıcı trafiğin sürdüğü köprüden günün ilk saatlerine kadar tatilcilerin geçişlerinin sürmesi bekleniyor.

Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 10

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilden dönen İstanbullular, kentin girişlerinde, köprü, tünel ve otoyollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.

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Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 12
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Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 14
Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 15
Otoyollarda dönüş yoğunluğu - 16
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