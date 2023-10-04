Otoyollardaki “gabari” tehlikesi (“Ağır vasıta araçlar kontrol edilsin”)

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesü İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, gabari sınırına uymayan ağır vasıtalar nedeniyle otoyol bağlantı köprülerinde hasar oluştuğunu söyledi. Ana halatlarda kopmalar görüldüğüne dikkat çeken Çağatay, “Bu tür köprülerde gabari yüksekliğini artırmak zor. Trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde köprü altında yolun kot farkı bir miktar düşürülebilir ama kesin çözüm; ağır vasıtaların köprü ya da tünellere girmeden mutlaka ve sık sık kontrol edilmesidir.” dedi.

Otoyollardaki “gabari” tehlikesi (“Ağır vasıta araçlar kontrol edilsin”) - 1

Adana’da azami yükseklik sınırına uymayan, aşırı yük alan kamyon ve TIR’lar, kent içinde zaman zaman köprü altlarında sıkışıyor.

Bu araçlar, yüz binlerce aracın seyir halinde olduğu karayolu ve otoyol üzerindeki bağlantı köprülerine de zarar veriyor.

Köprülere çarpan ağır vasıtalar, kirişlerde ağır hasara neden oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoyollardaki “gabari” tehlikesi (“Ağır vasıta araçlar kontrol edilsin”) - 2

26 Mart günü Adana-Mersin karayolu üzerindeki Karaisalı gişeleri otoyol bağlantı köprüsündeki ağır hasar onarılırken, bu kez Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı çıkışında bulunan otoban bağlantı köprüsünün kirişlerinde hasar olduğu görüldü.

Otoyollardaki “gabari” tehlikesi (“Ağır vasıta araçlar kontrol edilsin”) - 3

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, Türkiye’de otoyollarda genellikle ön gerilmeli beton köprülerin kullanıldığını ve kirişlerinde çok yüksek mukavemetli 7 telli çelik kabloların bulunduğunu söyledi.

Otoyollardaki “gabari” tehlikesi (“Ağır vasıta araçlar kontrol edilsin”) - 4

Adana-Mersin otoyolu Türkmenbaşı çıkışında bulunan bağlantı köprüsünde inceleme yapan Prof. Dr. Çağatay, gabari sınırını aşan ağır vasıtaların çarpması sonucu kirişlerinin kırıldığını ve içerisinde bulunan çelik kabloların koptuğunu belirtti.

Otoyollardaki “gabari” tehlikesi (“Ağır vasıta araçlar kontrol edilsin”) - 5

Ağır hasar görülen köprünün yapı güvenliğinin azaldığını söyleyen Çağatay, “Köprüyü taşıyan ana halatlar kopmuş ve yapı güvenliği azalmış durumda. Ön gerilmeli beton kirişlerdeki kablolar kesinlikle kopmamalı ve hasar almamalıdır. Bu haliyle kullanılması son derece yanlıştır. Hemen güvenlik önlemlerinin alınması, kirişlerin değiştirilmesi ya da tekniğine uygun şekilde onarılması gerekiyor.” diye konuştu.

Otoyollardaki “gabari” tehlikesi (“Ağır vasıta araçlar kontrol edilsin”) - 6

Ağır vasıta şoförlerinin gabari ve yük sınırını aşmaması gerektiğinin altını çizen Çağatay, hasarlı köprülerin onarımıyla ilgili de şu önerilerde bulundu:

“Ön gerilmeli beton kirişlerin değiştirilmesi kolay bir çalışma değil. Türkiye'de standart tip köprü kirişlerinin üretilmesi ve kullanılması gerekiyor. İlgili kurumlarda da yedeklerinin bulundurulmasıyla hasar alan kirişlerin kolaylıkla değiştirilmesi sağlanabilecektir. Ayrıca bu tür köprülerde gabari yüksekliğini artırmak biraz zor. O nedenle trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde köprü altındaki yol üzerinde yapılacak çalışmayla yolun kot farkı bir miktar düşürülebilir ama kesin çözüm; ağır vasıtaların köprü ya da tünellere girmeden mutlaka ve sık sık kontrol edilmesidir.”

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