Otoyollardaki “gabari” tehlikesi (“Ağır vasıta araçlar kontrol edilsin”)
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesü İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, gabari sınırına uymayan ağır vasıtalar nedeniyle otoyol bağlantı köprülerinde hasar oluştuğunu söyledi. Ana halatlarda kopmalar görüldüğüne dikkat çeken Çağatay, “Bu tür köprülerde gabari yüksekliğini artırmak zor. Trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde köprü altında yolun kot farkı bir miktar düşürülebilir ama kesin çözüm; ağır vasıtaların köprü ya da tünellere girmeden mutlaka ve sık sık kontrol edilmesidir.” dedi.
Adana’da azami yükseklik sınırına uymayan, aşırı yük alan kamyon ve TIR’lar, kent içinde zaman zaman köprü altlarında sıkışıyor.
Bu araçlar, yüz binlerce aracın seyir halinde olduğu karayolu ve otoyol üzerindeki bağlantı köprülerine de zarar veriyor.Köprülere çarpan ağır vasıtalar, kirişlerde ağır hasara neden oluyor.