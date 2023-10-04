Otoyollardaki “gabari” tehlikesi (“Ağır vasıta araçlar kontrol edilsin”)

Ağır vasıta şoförlerinin gabari ve yük sınırını aşmaması gerektiğinin altını çizen Çağatay, hasarlı köprülerin onarımıyla ilgili de şu önerilerde bulundu:

“Ön gerilmeli beton kirişlerin değiştirilmesi kolay bir çalışma değil. Türkiye'de standart tip köprü kirişlerinin üretilmesi ve kullanılması gerekiyor. İlgili kurumlarda da yedeklerinin bulundurulmasıyla hasar alan kirişlerin kolaylıkla değiştirilmesi sağlanabilecektir. Ayrıca bu tür köprülerde gabari yüksekliğini artırmak biraz zor. O nedenle trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde köprü altındaki yol üzerinde yapılacak çalışmayla yolun kot farkı bir miktar düşürülebilir ama kesin çözüm; ağır vasıtaların köprü ya da tünellere girmeden mutlaka ve sık sık kontrol edilmesidir.”