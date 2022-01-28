"Ova balıkçıları"nın dondurucu kış şartlarında zorlu mesaisi

"SOĞUKTAN ELİMİZ AYAĞIMIZ TUTMUYOR"

Tanrıöver, "Burada duralım ki bu balığı büyütebilelim. Yoksa avcı hayvanlar bunların birinci düşmanı. Hırsızlık riski de var. Bir de sürekli hastalanıyoruz. Barakamızda soba yakıyoruz, içerisi ısınıyor ama sık sık dışarıya çıkmak zorundayız. Havuz kapaklarını temizlememiz gerekiyor. Balığa yem atmak zorundayız. Bunları yaparken de üşüyoruz. Soğuktan elimiz ayağımız tutmuyor" diye konuştu.