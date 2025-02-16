Ovadaki ''vahşi güzellerin'' sayısı bini aştı! Dünyanın dört bir yanından onları görmeye geliyorlar
Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi sınırları içerisinde yıllar önce doğaya bırakılan ve bugün sayıları bini aşan yılkı atları, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Toroslar'ın, Akdeniz ile İç Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan ve belgesellere konu olan Eynif Ovası'nda doğaya ayrı bir güzellik katan atları izlemek üzere, her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Yılkı atları ise ovada yaklaşık 50 sürü halinde yaşıyor.