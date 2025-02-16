Ovadaki ''vahşi güzellerin'' sayısı bini aştı! Dünyanın dört bir yanından onları görmeye geliyorlar

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi sınırları içerisinde yıllar önce doğaya bırakılan ve bugün sayıları bini aşan yılkı atları, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ovadaki ''vahşi güzellerin'' sayısı bini aştı! Dünyanın dört bir yanından onları görmeye geliyorlar - 1

Toroslar'ın, Akdeniz ile İç Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan ve belgesellere konu olan Eynif Ovası'nda doğaya ayrı bir güzellik katan atları izlemek üzere, her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Yılkı atları ise ovada yaklaşık 50 sürü halinde yaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ovadaki ''vahşi güzellerin'' sayısı bini aştı! Dünyanın dört bir yanından onları görmeye geliyorlar - 2

Her yıl yavrulayarak sayıları bini geçen yılkı atları, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Ovadaki ''vahşi güzellerin'' sayısı bini aştı! Dünyanın dört bir yanından onları görmeye geliyorlar - 3

Su ve yiyecek sorunu yaşamayan ve zamanla çoğalan atlar, sürü halinde geziyor. Ormanları, barındırdığı yaban hayvanları, mağarası ve ovasıyla dikkat çeken bölgenin "vahşi güzelliği" diye nitelendirilen yılkı atları, Eynif'in turizm potansiyeli olarak da görülüyor.

Ovadaki ''vahşi güzellerin'' sayısı bini aştı! Dünyanın dört bir yanından onları görmeye geliyorlar - 4

Yılkı atlarının Osmanlı dönemine kadar dayandığı ve bu atların Osmanlı'nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyu olduğu biliniyor.

Ovadaki ''vahşi güzellerin'' sayısı bini aştı! Dünyanın dört bir yanından onları görmeye geliyorlar - 5

Özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen yılkı atları, kendilerine yaklaşılmasına izin vermiyor. Yılkı atlarını fotoğraflamak isteyenler ise ancak uzaktan fotoğraflayabiliyorlar.

Ovadaki ''vahşi güzellerin'' sayısı bini aştı! Dünyanın dört bir yanından onları görmeye geliyorlar - 6

Özgürlüklerinden taviz vermeyen yılkı atları, 10-12 attan oluşan gruplar halinde dolaşıyor. Bu grupların liderleri bir erkek olurken, diğerleri ise kısraklardan oluyor.

Ovadaki ''vahşi güzellerin'' sayısı bini aştı! Dünyanın dört bir yanından onları görmeye geliyorlar - 7

Kışın zor şartlarında ve kurtların saldırılarına karşı bu şekilde mücadele eden yılkılar, kışları çam ormanlarının altlarını sığınak olarak kullanıyorlar.

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