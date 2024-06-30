Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar sürprizi

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar yağdı.

Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar sürprizi - 1

Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası’nda yağmurun ardından kar yağmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar sürprizi - 2

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yaylanın bir kısmı beyaza büründü.

Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar sürprizi - 3

Yaylada bulunan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Haziran ayında yağan karı gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar sürprizi - 4
DAHA FAZLA GÖSTER