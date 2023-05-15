Oy kullanan depremzedeler, kentlerinden ayrılıyor

"SEÇİM İÇİN GELDİLER"

Otobüse binmek için bekleyen depremzedeler, yoğunluk oluşturdu. Yakınlarıyla vedalaşıp, otobüslere binen depremzedeler, kentten ayrılmaya başladı.

Eşi ve çocuğunu uğurlayan Ahmet Güzel, “Depremde maalesef yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Eşim ve çocuğum hayatta ancak evimiz ağır hasarlı. Onları Antalya’ya göndermiştim. Seçim için buraya geldiler. Oylarını kullandılar şimdi de geri gidiyorlar” dedi.