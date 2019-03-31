NTV

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Anadolu Ajansı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

  • 1

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü. (SİİRT)

    Ayrıca, kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. (ŞANLIUEFA) 

    Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi 07.00’da başlayacak. 49 ilde ise 08.00'de oy verilecek.

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin