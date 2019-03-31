Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
Anadolu Ajansı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü. (SİİRT)
Ayrıca, kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. (ŞANLIUEFA)
Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi 07.00’da başlayacak. 49 ilde ise 08.00'de oy verilecek.
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