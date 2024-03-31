Oy sayımı - dökümü başladı: 31 Mart yerel seçimlerinde yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
Türkiye genelinde oy verme işlemleri sona erdi. Yayın yasağının kalkması ardından ilk veriler kamuoyuyla paylaşılacak. Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Peki, 31 Mart yerel seçimlerinde yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16'ya kadar oylarını kullandı.Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında gerçekleşti.