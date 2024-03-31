imsakiye

Oy sayımı - dökümü başladı: 31 Mart yerel seçimlerinde yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

Türkiye genelinde oy verme işlemleri sona erdi. Yayın yasağının kalkması ardından ilk veriler kamuoyuyla paylaşılacak. Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Peki, 31 Mart yerel seçimlerinde yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

Oy sayımı - dökümü başladı: 31 Mart yerel seçimlerinde yayın yasağı saat kaçta kalkacak? - 1

34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16'ya kadar oylarını kullandı.Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında gerçekleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oy sayımı - dökümü başladı: 31 Mart yerel seçimlerinde yayın yasağı saat kaçta kalkacak? - 2

OY SAYIMI BAŞLADI MI?

81 ilde oy sayımı başladı. İlk sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağının kaldırmasının ardından açıklanacak.

Oy sayımı - dökümü başladı: 31 Mart yerel seçimlerinde yayın yasağı saat kaçta kalkacak? - 3

OY KULLANMA SÜRECİ SORUNSUZ TAMAMLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı Ahmet Yener; "Nazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Sayım döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgilerinin Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmeye başlandığını, veri akışının devam ettiğini belirten Yener, "YSK, siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri, anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Oy sayımı - dökümü başladı: 31 Mart yerel seçimlerinde yayın yasağı saat kaçta kalkacak? - 4

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILACAK

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Oy sayımı - dökümü başladı: 31 Mart yerel seçimlerinde yayın yasağı saat kaçta kalkacak? - 5

YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Yasakların kalkması ardından il il yerel seçim sonuçları verileri paylaşılacak. 

DAHA FAZLA GÖSTER