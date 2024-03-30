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Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan iftar saati kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi. Peki, oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan iftar saati kararı - 1

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda 'sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı' ifade edildi ve 'sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği' soruldu.


TÜRKİYE HABERLERİ

Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan iftar saati kararı - 2

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı. YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple 'oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verdi.

Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan iftar saati kararı - 3

YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte  herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.

Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan iftar saati kararı - 4

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan iftar saati kararı - 5

RTÜK de "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarı yaptı.

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