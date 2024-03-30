Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan iftar saati kararı

YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.



Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.



