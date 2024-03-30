Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan iftar saati kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi. Peki, oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda 'sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı' ifade edildi ve 'sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği' soruldu.