Oyun oynarken vurulmuştu! Minik Muhammet'in öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasında

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobille düğün salonu önüne gelen saldırganın seyir halindeyken iş yerine ve burada bulunanlara ateş edip uzaklaşması sonrası salon önündeki bir kişinin arkasından bir kaç el ateş açması yer aldı.