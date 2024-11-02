Oyun oynarken vurulmuştu! Minik Muhammet'in öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasında
Kars'ta bir düğün salonuna düzenlenen ve o sırada sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın öldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna 29 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölümüne ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.