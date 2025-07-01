Oyuncak org ile müzikle tanıştı, 11 yaşında uluslararası ödüllerin sahibi oldu

Pınar ve Kadir Güdül çiftinin 3 çocuğunun büyüğü olan Mehmet Erdem Güdül, ailesinin oynaması için çocuk yaşta kendisine aldığı org ile müzikle tanıştı. Oğlunun müziğe karşı ilgisini fark eden öğretmen Kadir Güdül, 8 yaşına geldiğinde onu özel bir piyano kursuna gönderdi. Burada performansıyla dikkat çeken Mehmet Erdem Güdül aynı yıl düzenlenen Bilim Sanat Merkezi Üstün Yetenekliler Sınavı'nı kazandı. Katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derecelerle dönen Güdül, son olarak 22 Haziran’da, İstanbul Yeditepe Üniversitesi 7. IPC - International Piano Competition Uluslararası Piyano Yarışması’na katıldı.

C kategorisi Absolute’da birinci olan Güdül, tüm kategorilerde de birinciliği kimseye kaptırmayıp, Grand Prix ödülünü aldı. Güdül, 2024 yılı 6 Aralık Dünya Piyanistler gününde piyano sanatçısı Gülsin Onay ile aynı sahneyi paylaşma hakkını da kazandı.