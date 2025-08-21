Oyuncu Ufuk Bayraktar'a adli kontrol: Mekan bastı, haraç istedi iddiası

İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Ufuk Bayraktar, çevreye rahatsızlık verdiği iddiasıyla kendisini şikayet eden esnafın dükkanını bastı. Bayraktar, esnafa tehditte bulunup yumruk attı. Ayrıca Bayraktar'ın iş yeri sahibinden haraç istediği öne sürüldü. Gözaltına alınan Bayraktar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'a adli kontrol: Mekan bastı, haraç istedi iddiası - 1

İstanbul Beyoğlu Firuzağa Mahallesi’nde iddiaya göre, oyuncu Ufuk Bayraktar (43), geçtiğimiz hafta yanındaki beş kişiyle bir restorana gitti.

Arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Bayraktar, bir esnaf tarafından polise şikayet edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oyuncu Ufuk Bayraktar'a adli kontrol: Mekan bastı, haraç istedi iddiası - 2

OLAY ÇIKARDI

Bir süre sonra şikayet edildiğini öğrenen Bayraktar, esnafın iş yerine giderek olay çıkardı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'a adli kontrol: Mekan bastı, haraç istedi iddiası - 3

ESNAF, ŞİKAYETÇİ OLDU

Tehditlerde bulunması ve yumruk atması üzerine esnaf Bayraktar’dan şikayetçi oldu.

Bayraktar’ın tehditlerde bulunduğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'a adli kontrol: Mekan bastı, haraç istedi iddiası - 4

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayraktar’ı gözaltına aldı.
Oyuncu Ufuk Bayraktar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayraktar, "Nitelikli yağma", "Tehdit-hakaret" ve "Kasten yaralama" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Bayraktar, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Oyuncu Bayraktar hakkında adli kontrol şartı getirilerek yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şartı getirildi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'a adli kontrol: Mekan bastı, haraç istedi iddiası - 5

HARAÇ İDDİASI

Ufuk Bayraktar’ın yaklaşık bir ay önce restorana gidip iş yeri sahibiyle aralarında sohbett ettiğine dair görüntüler de ortaya çıktı.

Bayraktar’ın iş yeri sahibinden "Koruma" adı altında yaklaşık 25 bin lira istediği, iş yeri sahibinin bunu kabul etmemesi üzerine, Bayraktar'ın bu kez iş yeri sahibinden 10 bin lira talep ettiği öne sürüldü.

Ayrıca iş yeri sahibi 8 Ağustos’ta iş yerinde yine aynı olayın meydana geldiğini, iş yerinin herhangi bir şikayette bulunmadığı ve Bayraktar ile V.A.’nın baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını iddia etti.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'a adli kontrol: Mekan bastı, haraç istedi iddiası - 6

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Şu an 43 yaşındadır.

Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmemiş, babasının Cihangir'deki Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başlamıştır.

Burada ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmiştir.

Bayraktar, "Bekleme Odası" ve "Kader" gibi filmlerde rol almıştır.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Ezel" dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmıştır.

Ayrıca 2023 ve 2024-2025 dönemlerinde de çeşitli dizi ve filmlerde rol almaya devam etmiştir.

DAHA FAZLA GÖSTER