Oyuncu Ufuk Bayraktar'a adli kontrol: Mekan bastı, haraç istedi iddiası

HARAÇ İDDİASI

Ufuk Bayraktar’ın yaklaşık bir ay önce restorana gidip iş yeri sahibiyle aralarında sohbett ettiğine dair görüntüler de ortaya çıktı.

Bayraktar’ın iş yeri sahibinden "Koruma" adı altında yaklaşık 25 bin lira istediği, iş yeri sahibinin bunu kabul etmemesi üzerine, Bayraktar'ın bu kez iş yeri sahibinden 10 bin lira talep ettiği öne sürüldü.

Ayrıca iş yeri sahibi 8 Ağustos’ta iş yerinde yine aynı olayın meydana geldiğini, iş yerinin herhangi bir şikayette bulunmadığı ve Bayraktar ile V.A.’nın baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını iddia etti.