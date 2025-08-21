Oyuncu Ufuk Bayraktar'a adli kontrol: Mekan bastı, haraç istedi iddiası
İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Ufuk Bayraktar, çevreye rahatsızlık verdiği iddiasıyla kendisini şikayet eden esnafın dükkanını bastı. Bayraktar, esnafa tehditte bulunup yumruk attı. Ayrıca Bayraktar'ın iş yeri sahibinden haraç istediği öne sürüldü. Gözaltına alınan Bayraktar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Beyoğlu Firuzağa Mahallesi’nde iddiaya göre, oyuncu Ufuk Bayraktar (43), geçtiğimiz hafta yanındaki beş kişiyle bir restorana gitti.
Arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Bayraktar, bir esnaf tarafından polise şikayet edildi.