Özel bankalar ve kamu bankaları bugün açık mı? 4 Nisan cuma bankalar çalışıyor mu?
4 Nisan cuma günü banka şubelerinde işlem yapmaya hazırlanan vatandaşlar, çalışma saatlerini araştırıyor. Ramazan Bayramı tatili idari izinle birlikte 9 güne uzatılırken haftanın son gününde bazı kurumlar kapalı olacak. 2,3 ve 4 Nisan idari izin kapsamında olacak. Özellikle kredi başvurusu, havale, EFT, döviz alım satımı, yapılandırma, ödeme talimatı gibi işlemler şubeler üzerindende gerçekleştirilebiliyor. Kamu bankaları ve özel bankaların 4 Nisan’da çalışma durumu belli oldu. Peki Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar
Resmi tatil günlerinde bankalar, belediyeler, muhtarlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, okullar ve üniversitelerle birlikte tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Ramazan Bayramı normalde 3 gün sürerken idari izinle birlikte memurlar için hafta sonu da dahil edilerek 9 güne uzatıldı. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılamayan bazı işlemler şubeler üzerinden gerçekleştilirken bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Borsa İstanbul’da benzer şekilde bankaların çalışma günlerine göre hareket ediyor. Peki 3 Nisan özel ve kamu bankaları açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…