Özel bilirkişi raporu çıktı: Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu bulundu!

ACILI BABA İSYAN ETTİ

Raporun skandal olduğunu söyleyen Murat Aci’nin babası Özer Aci, baştan sona yazılan bilgilerde eksiklikler olduğunu dile getirdi.



"Fazlalıkları var, yanlışları var. Fakat okuduğumda oranların yanlış yazıldığını düşünüyorum. Yüzde 75 bizim oğlumuz, asli kusurlu olarak gösterilmiş. Kendi çocukları ehliyetsiz, süratli bir şekilde araba kullanıyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Yüzde 25 kusurlu gösteriyor." diye konuşan Aci, "Ben burada bu tutanağı düzenleyen yetkililere şunu söylüyorum. Bu çocuğun hiç mi suçu yok? Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok? Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? İlk yardım niçin aranmıyor? 112 niçin aranmıyor? 112 aradığında SOS defalarca alo alo yaralı var mı? O Araba süren 160, 170 süratla 30 kilometrelik yolda giderken niye düşünmüyor sonuçlarını? SOS'e niye cevap vermiyor? Yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk etmek bu suç değil mi? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



6 aydır bir mücadele verdiğinden bahseden Aci, "6 yıl da geçse bu mücadelenin arkasında olacağım." dedi.