Özel bilirkişi raporu çıktı: Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu bulundu!

Eyüpsultan’daki orman yolunda yaşanan kazanın ardından annesiyle ABD’ye kaçan T.C’nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci, T.C.'nin avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre yüzde 75 kusurlu bulundu. Aci'nin babası Özer Aci ise karara tepki gösterdi.

Özel bilirkişi raporu çıktı: Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu bulundu! - 1

Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te yaşanan kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki T.C. ile annesi ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı.

Amerika'daki yargılama süreci sürerken Türkiye'de ise kazaya ilişkin hukuk süreci devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel bilirkişi raporu çıktı: Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu bulundu! - 2

ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili özel bilirkişi raporu düzenlendi.

T.C.'nin avukatlarının hazırlattığı rapora göre hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, ATV araçlarının yol kenarında durması, ışıklı tabelalarla ikaz edilmemesi ve o saatte karayolunun kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu bulundu.

Özel bilirkişi raporu çıktı: Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu bulundu! - 3

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ise, ehliyetsiz araba kullanmak ve yüksek hızda araç kullanması nedeniyle yüzde 25 kusurlu bulundu.

Özel bilirkişi raporu çıktı: Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu bulundu! - 4

ACILI BABA İSYAN ETTİ

Raporun skandal olduğunu söyleyen Murat Aci’nin babası Özer Aci, baştan sona yazılan bilgilerde eksiklikler olduğunu dile getirdi.

"Fazlalıkları var, yanlışları var. Fakat okuduğumda oranların yanlış yazıldığını düşünüyorum. Yüzde 75 bizim oğlumuz, asli kusurlu olarak gösterilmiş. Kendi çocukları ehliyetsiz, süratli bir şekilde araba kullanıyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Yüzde 25 kusurlu gösteriyor." diye konuşan Aci, "Ben burada bu tutanağı düzenleyen yetkililere şunu söylüyorum. Bu çocuğun hiç mi suçu yok? Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok? Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? İlk yardım niçin aranmıyor? 112 niçin aranmıyor? 112 aradığında SOS defalarca alo alo yaralı var mı? O Araba süren 160, 170 süratla 30 kilometrelik yolda giderken niye düşünmüyor sonuçlarını? SOS'e niye cevap vermiyor? Yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk etmek bu suç değil mi? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

6 aydır bir mücadele verdiğinden bahseden Aci, "6 yıl da geçse bu mücadelenin arkasında olacağım." dedi.

Özel bilirkişi raporu çıktı: Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu bulundu! - 5

"BİRAZ VİCDAN BEKLİYORUM"

Bilirkişi raporunu ilk gördüğünde içinin kaynadığını söylenen Aci, “İçim sızladı. Ya ben her şeyden önce biraz merhamet, biraz vicdan bekliyorum ama bunlar böyle bir şey olmadığı için de artık bunu da bıraktım. Üzüldüm. Yapılacak şey yok. Avukatlarımız itiraz etti. Zaten kayda alınacak bir şey değil. Çünkü hakim heyetinden atanmış bir bilir kişi tarafından tutulmuş bir tutanak değil. Kaydı almayacak. Sadece sinek misali diyorum mide bulandırıyorlar. Dolaylı olarak benim değirmene su taşıyorlar. Devam etsinler.” ifadelerini kullandı.

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