Özel bilirkişi raporu çıktı: Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu bulundu!
Eyüpsultan’daki orman yolunda yaşanan kazanın ardından annesiyle ABD’ye kaçan T.C’nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci, T.C.'nin avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre yüzde 75 kusurlu bulundu. Aci'nin babası Özer Aci ise karara tepki gösterdi.
Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te yaşanan kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki T.C. ile annesi ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı.
Amerika'daki yargılama süreci sürerken Türkiye'de ise kazaya ilişkin hukuk süreci devam ediyor.