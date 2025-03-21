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Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların ÖGG sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav giriş belgeleri nasıl alınır? - 1

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav kılavuzu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim Ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavına Ait Sınav Kılavuzu ile sürece dair önemli tarihlere yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav giriş belgeleri nasıl alınır? - 2

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav giriş belgeleri nasıl alınır? - 3

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

ÖGG sınav giriş belgeleri 20-24 Mart tarihlerinde adayların erişimine açılacak. Özel Güvenlik'ten eğitim görmüş her kursiyer sınav belgesi almak zorundadır. Sınav belgesi olmadan sınava giriş yapılmaz. Yapılan açıklamada; "Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların “Sınav Talimatı’na uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren “Sınav Giriş Belgelerini” adaylara teslim edeceği tarih aralığıdır. " denildi.

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav giriş belgeleri nasıl alınır? - 4

ÖGG SINAV İTİRAZ SÜRECİ

114. dönem ÖGG sınav sonuçları 2 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sonuçlarla ilgili itirazlar ise 5-7 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

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