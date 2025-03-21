Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav giriş belgeleri nasıl alınır?
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların ÖGG sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav giriş belgeleri nasıl alınır?
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav kılavuzu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim Ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavına Ait Sınav Kılavuzu ile sürece dair önemli tarihlere yer verildi.