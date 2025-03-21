Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

ÖGG sınav giriş belgeleri 20-24 Mart tarihlerinde adayların erişimine açılacak. Özel Güvenlik'ten eğitim görmüş her kursiyer sınav belgesi almak zorundadır. Sınav belgesi olmadan sınava giriş yapılmaz. Yapılan açıklamada; "Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların “Sınav Talimatı’na uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren “Sınav Giriş Belgelerini” adaylara teslim edeceği tarih aralığıdır. " denildi.