Özel Güvenlik sınav günü: 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi

EGM Özel Güvenlik sınav takvimine göre adaylar 115. dönem ÖGG sınavına katılım sağlayacak. Özel güvenlik sınavları silahlı ve silahsız olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Silahlı için adaylar yazılı sınavın ardından uygulamalı atış sınavına girecek. Yazılı sınav soru ve yanıtları da 1 Temmuz'da duyurulacak. İşte, ÖGG sınavı hakkında detaylar...