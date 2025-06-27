Özel Güvenlik sınav günü: 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenleniyor. Haziran ayın sonunda Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı düzenleniyor. Sınav süreci 16 Mayıs tarihinde başlamıştı ve adaylar 31 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında sınav yerlerini görüntüledi. Peki, 115. ÖGG sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav günü: 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi - 1

EGM Özel Güvenlik sınav takvimine göre adaylar 115. dönem ÖGG sınavına katılım sağlayacak. Özel güvenlik sınavları silahlı ve silahsız olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Silahlı için adaylar yazılı sınavın ardından uygulamalı atış sınavına girecek. Yazılı sınav soru ve yanıtları da 1 Temmuz'da duyurulacak. İşte, ÖGG sınavı hakkında detaylar...

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Özel Güvenlik sınav günü: 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi - 2

115. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü 115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

Ardından uygulamalı atış sınavı da 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenerek atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek.

Özel Güvenlik sınav günü: 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi - 3

Sınava dair sorular ve cevaplar ise 1 Temmuz'da yayımlanacak.

Bir sonraki yani 116. dönem ÖGG sınavı da 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.

Özel Güvenlik sınav günü: 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi - 4

ÖGG SONUÇ TARİHİ

Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları 18 Temmuz tarihinde ÖGNET üzerinden duyurulacak.

Sonuçlara itirazlar 21-23 Temmuz tarihinde alınacak. İtiraz işlemlerinde adaylar Halk Bank şubelerine 350 TL itiraz ücreti yatırmalılar.

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