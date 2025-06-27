Özel Güvenlik sınav günü: 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenleniyor. Haziran ayın sonunda Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı düzenleniyor. Sınav süreci 16 Mayıs tarihinde başlamıştı ve adaylar 31 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında sınav yerlerini görüntüledi. Peki, 115. ÖGG sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
EGM Özel Güvenlik sınav takvimine göre adaylar 115. dönem ÖGG sınavına katılım sağlayacak. Özel güvenlik sınavları silahlı ve silahsız olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Silahlı için adaylar yazılı sınavın ardından uygulamalı atış sınavına girecek. Yazılı sınav soru ve yanıtları da 1 Temmuz'da duyurulacak. İşte, ÖGG sınavı hakkında detaylar...